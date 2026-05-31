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Taurus Tarot Card: जीवन में अच्छे बदलाव, पारिवारिक मामलों में सुधार, करियर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत

Taurus Tarot Card Horoscope 9 June: Knight of Cups की ऊर्जा सकारात्मक बदलाव और आर्थिक मामलों में सावधानी का संकेत देती है. यह समय सोच-समझकर निर्णय लेने और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का है.

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Taurus Tarot Card: जीवन में अच्छे बदलाव, पारिवारिक मामलों में सुधार, करियर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत
वृषभ राशि के लिए यह दिन बदलाव और समझदारी भरे फैसलों का संकेत दे रहा है.

Taurus Tarot Card Horoscope 9 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: इस समय जीवन में सकारात्मक बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं. लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है. इस समय भाइयों के साथ किसी संपत्ति के मुद्दे पर विचार-विमर्श हो सकता है. किसी यात्रा की तैयारी को कुछ समय के लिए स्थगित करना बेहतर रहेगा. किसी के कार्यों को देखकर स्वयं वैसा करने का प्रयास परेशानी में डाल सकता है.

व्यवसायिक/Professional:- कार्यक्षेत्र में अपने करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय ले सकते हैं. आपको विश्वास है कि भविष्य में ये लाभदायक रहेंगे. किसी भी तरह के लेनदेन या अनुबंध पर सहमति देते समय सावधानी रखें. कार्यों की अधिकता के चलते काफी व्यस्तता रह सकती है. कहीं से रुके हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद बन रही है. कार्यक्षेत्र में कुछ आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- कंधों में जकड़न और खिंचाव महसूस हो सकता है. इस समय भारी वजन उठाने से बचें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं. अनावश्यक खर्चों के लिए उधार न लें.

रिश्ते/Relationship:- मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं.

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