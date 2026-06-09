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Sagittarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में तनाव और कार्यस्थल पर टकराव से सावधानी रखने की जरूरत

Sagittarius Tarot Card Horoscope 9 June: Five of Swords की ऊर्जा विवाद और अहंकार से दूर रहने की सलाह देती है. यह समय संयम से काम लेने और अनैतिक साधनों से बचने का है.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में तनाव और कार्यस्थल पर टकराव से सावधानी रखने की जरूरत
धनु राशि के लिए यह दिन धैर्य, संयम और विवादों से दूरी बनाए रखने का है.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 9 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: रिश्तेदारों के साथ पुराने विवाद के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं. अपनी सफलता पर घमंड न करें. जीवनसाथी के अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए सावधानी रखें. फालतू विवादों में ऊर्जा न लगाएं. शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें.

व्यवसायिक/Professional:- ऑफिस में किसी परियोजना को लेकर सहकर्मी से टकराव हो सकता है. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी की धोखाधड़ी से आर्थिक नुकसान संभव है. कार्यक्षेत्र में दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और अपने विचार थोपने से बचें. अनैतिक साधनों का प्रयोग न करें. अपने अधीन कार्य करने वालों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार रखें, अन्यथा छवि प्रभावित हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health:- पुरानी चोट में दर्द बढ़ सकता है. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते/Relationship:- वैवाहिक जीवन में अहंकार को बीच में न लाएं. अपनी बातों से किसी का दिल न दुखाएं.

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