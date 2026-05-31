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Gemini Tarot Card Rashifal: जमीन-जायदाद के मामलों में सावधानी और सरकारी नौकरी के योग का संकेत

Gemini Tarot Card Horoscope 9 June: King of Swords की ऊर्जा स्पष्ट सोच और सही सलाह लेने की सलाह देती है. यह समय कानूनी मामलों और बड़े निर्णयों में सावधानी बरतने का है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: जमीन-जायदाद के मामलों में सावधानी और सरकारी नौकरी के योग का संकेत
मिथुन राशि के लिए यह दिन कागजात, करियर और निर्णयों में सतर्कता रखने का है.

Gemini Tarot Card Horoscope 9 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: पिता या परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति घर में कुछ नियमों के पालन की बात कर सकता है. उनके कड़े निर्देशों का पालन करें. किसी कानूनी मामले में परेशानी बढ़ने पर अच्छे सलाहकार की मदद लें. जमीन-जायदाद से जुड़े सभी कागजों को अच्छे से व्यवस्थित करें. बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग न करें.

व्यवसायिक/Professional:- साझेदार के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है. कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर बड़े निर्णय पर सहमति बन सकती है. सहकर्मियों के साथ बातचीत में अपने विचार स्पष्ट रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. लगन और मेहनत से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- लगातार सिरदर्द को नजरअंदाज न करें. समय रहते चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- जीवनसाथी और संतान के भविष्य के लिए अच्छी योजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं. निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

रिश्ते/Relationship:- किसी के गलत व्यवहार के कारण मन अशांत रह सकता है. इस समय चुप रहकर प्रतिक्रिया देने से रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं.

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