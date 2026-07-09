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Virgo Tarot Card: जिम्मेदारियों का बढ़ेगा दबाव, कार्यक्षेत्र में धैर्य और सोच-समझकर लें फैसले

Virgo Tarot Card Horoscope 9 July: Eight of cups की ऊर्जा जीवन में आ रही उदासीनता से बाहर निकलने का प्रयास, ऐसे कामों की तरफ झुकाव, जहां संतोष के साथ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के बारे में.

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Virgo Tarot Card: जिम्मेदारियों का बढ़ेगा दबाव, कार्यक्षेत्र में धैर्य और सोच-समझकर लें फैसले
शांत व्यवहार ही आज सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेंगे.

Virgo Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लें और दूसरों पर निर्भरता कम रखें. परिवार और रिश्तों में शांत संवाद तथा आर्थिक मामलों में बजट के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय जीवन में उदासीनता आती नजर आ रही है.जिम्मेदारियां  अधिक होने से गुस्सा और चिडचिडाहट बढ़ सकती है. परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में कुछ मामलों में हल्की तनातनी हो सकती है. इस समय  विवाद की स्थिति में प्रतिक्रिया न देकर चुप रहना बेहतर रहेगा. परिवार में आपसी बातचीत से लिया गया फैसला अच्छा लाभ लेकर आ सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय कार्यों से मन भटक सकता है. पुराने कार्यों में थकान का अनुभव करेंगे.व्यवसाय में ऐसे काम की तरफ झुकाव हो सकता है. जहां संतोष के साथ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो.कार्यक्षेत्र में नए प्रस्तावों पर बिना पढ़े सहमति न दे. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ काम करने के तरीके में टकराव हो सकता है. कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करें. छोटी-छोटी बातों पर लोगों की गलतियां निकाल कर उन्हें अपमानित न करें. 

स्वास्थ्य/Health: तेज गर्मी के कारण त्वचा में जलन और रैशेज हो सकती है. पर्याप्त पानी हल्का भोजन और सही नींद लेकर शरीर की रिकवरी कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. खर्चों का बजट बनाकर अनावश्यक खर्चो को सीमित करें. 

रिश्ते/Relationship: घर के जरूरी कामों में जीवनसाथी का सहयोग दे सकते हैं. साथी अपने विचारों से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है.

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