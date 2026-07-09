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Scorpio Tarot Card: जिम्मेदारियों के बीच सफलता के योग, रिश्तों और फैसलों में रखें संयम

Scorpio Tarot Card Horoscope 9 July: The Moon की ऊर्जा रिश्तो में मधुरता लाने के लिए व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव, कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियां से डर कर कदम पीछे न हटाने की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card: जिम्मेदारियों के बीच सफलता के योग, रिश्तों और फैसलों में रखें संयम
सही निर्णय ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

Scorpio Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और संयम के साथ परिस्थितियों का सामना करना आपके लिए सबसे लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और नई जिम्मेदारियां प्रगति का मार्ग खोलेंगी. रिश्तों और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें तथा भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम उठाने से बचें.

व्यक्तिगत/Personal: अधूरे काम और पिछली बातों के तनाव के चलते व्यवहार में कड़वाहट आ सकती है. बोलते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं. दूसरों की बातों के बहकावे में ना आए. किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है. इस समय धैर्य और नरमी से बात संभालने का प्रयास करें. भावनाओं में बहकर कठोर फैसला ना ले.समय-समय पर परिवार के बदले बुजुर्गों की सलाह जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करेगी. 

व्यवसायिक/Professional: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आपकी कठिन मेहनत का अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त हो सकता है.कामकाजी महिलाएं घर और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाने में सफल रहेंगे कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियों से घबराएं नहीं. नौकरी में स्थानांतरण या पदोन्नति की स्थिति बन सकती है. व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ेगी. इन यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें. 

स्वास्थ्य/Health: पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं. खान-पान में सावधानी रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के मामले में धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. इस समय नए वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के आकर्षण से दूरी रखें,अन्यथा सम्मान और घर की शांति पर बुरा असर पड़ सकता है.

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