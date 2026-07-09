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Pisces Tarot Card: कार्यक्षेत्र की चुनौतियों के बीच धैर्य रखें, परिवार और रिश्तों को दें प्राथमिकता

Pisces Tarot Card Horoscope 9 July: Page of cups की ऊर्जा अपनी काबिलियत और योग्यता पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना, आलस के चलते कार्यों को टालने की आदत में बदलाव लाने का प्रयास की बात कर सकती है.

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Pisces Tarot Card: कार्यक्षेत्र की चुनौतियों के बीच धैर्य रखें, परिवार और रिश्तों को दें प्राथमिकता
सकारात्मक सोच ही आज हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है.

Pisces Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: आज परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. कार्यस्थल की चुनौतियों के बावजूद अपनी योग्यता और मेहनत पर भरोसा बनाए रखें. आर्थिक मामलों में संयम रखें और रिश्तों में पुरानी बातों को पीछे छोड़कर वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते है. संतान की संगत और गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे. किसी मांगलिक आयोजन की जिम्मेदारी मिलने से उत्साहित होंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर नजर आ सकती है. पड़ोस में रहने वाले लोगों से सम्बन्ध सुधरेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: जो कार्य अभी तक पूरा करने में आलस कर रहे थे. उनको अब जल्द ही पूरा करने का निर्देश प्राप्त हो सकता है.कुछ पुराने कर्मचारियों और सहयोगियों की बढ़ती मनमानी कार्यक्षेत्र में राजनीति का माहौल बना सकती है. इस राजनीतिपूर्ण  वातावरण में नौकरी करना मुश्किल लग सकता है. किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते है. अपनी काबिलियत और योग्यता पर आपको पूर्ण भरोसा है. अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें. समय की अनुकूलता परेशानियों को खत्म कर देगी. 

स्वास्थ्य/Health: सीधे हाथ की मांसपेशियां में बढ़ता दर्द किसी बड़ी बीमारी की आशंका बढ़ा सकता है. चिकित्सक से परामर्श जरूर लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: संतान के अनाप शनाप खर्चों से चिंतित हो सकते है. पैसों के लेनदेन को सीमित रखें. 

रिश्ते/Relationship: बीती हुई बातों को लेकर विवाद न करें. वर्तमान समय में जिएं.

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