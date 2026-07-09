Libra Tarot Card: पदोन्नति के योग, नए सौदों में जल्दबाजी से बचें और संतुलन बनाए रखें

Libra Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज घर-परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. करियर में नए अवसर और पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक या व्यावसायिक फैसले में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखते हुए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना तनाव कम करने में मदद करेगा.

व्यक्तिगत/Personal: घर में साफ सफाई,सजावट और छोटे-मोटे बदलाव कर सकते हैं. इस समय सब की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश आपको थका सकती है. मन की बात को दबाने से तनाव बढ़ेगा. अचानक से कुछ रिश्तेदारों के आने से घर का खर्च बढ़ सकता है. कुछ सार्वजनिक कार्यों में आपकी पहल से मान सम्मान बढ़ सकता है. कुछ बातों पर बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक हो सकती है.

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर जरूर से ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है. व्यवसाय में पैसों से जुड़ी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ सकती है. पदोन्नति की इच्छा पूरी होती नजर आ सकती है. व्यवसाय में अचानक से आए नए सौदे पर तुरंत फैसला ना लें.पहले जांच करें और फिर आगे बढ़े. यदि किसी फैसले में भ्रम की स्थिति बन रही है. तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी समस्या साझा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: बुजुर्ग व्यक्तियों की सेहत को लेकर सजग रहे. बार-बार किसी समस्या के लिए तरह-तरह की दवाओं का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: आमदनी और खर्चे में असंतुलन से चिंता बढ़ सकती है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे.

रिश्ते/Relationship: साथी से कोई मनचाहा उपहार प्राप्त हो सकता है. परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा.