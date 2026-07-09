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Gemini Tarot Card: सावधानी और धैर्य से मिलेगा लाभ, नौकरी बदलने से पहले सोच-समझकर लें फैसला

Gemini Tarot Card Horoscope 9 July: Five of wands की ऊर्जा कार्यों को करते समय सावधान और सजग रहने पर जोर, परेशानियों में अपना धैर्य और संयम बनाए रखना की बात को लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Gemini Tarot Card: सावधानी और धैर्य से मिलेगा लाभ, नौकरी बदलने से पहले सोच-समझकर लें फैसला
सतर्कता और सही निर्णय ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

Gemini Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज हर काम में सावधानी, धैर्य और समझदारी बरतना आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में संयमित व्यवहार और पुराने कार्यों को व्यवस्थित रखने से भविष्य में सफलता के रास्ते खुलेंगे. आर्थिक मामलों में सतर्कता और रिश्तों में शांत स्वभाव बनाए रखने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा.

व्यक्तिगत/Personal: यह समय सावधानी और सजगता से कार्यों को पूरा करने का है. वाहन या मशीनरी से संबंधित कार्य करते समय सावधान रहें. छोटे बच्चों का खेलते समय ध्यान रखें. परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें. सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय नौकरी में बदलाव लाना नुकसान दे सकता है.कानूनी मामलों संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. युवाओं को करियर से जुड़े मामलों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.धैर्य और संयम बनाए रखें पूर्व में किए गए कार्यों से संबंधित फाइलों, रिकॉर्ड और डाटा इत्यादि को संभाल कर रखें. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के साथ बहस बाजी में ना पड़े. सामने वाले की बात पर असहमति देना उसके अहम को ठेस पहुंचा सकता है. जिसके चलते आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: बुरे व्यसनों से दूर रहे. अनियमित दिनचर्या के चलते मधुमेह की आशंका हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों को लेकर लापरवाही ना करें. किसी के काले धन को सफेद धन में बदलने का प्रयास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship: पारिवारिक मामलों में हमेशा प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है. कई बार शांत रहकर स्थिति को संभाल जा सकता है.

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