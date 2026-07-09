Capricorn Tarot Card: लेनदेन और निवेश में सतर्क रहें, कार्यक्षेत्र में धैर्य से मिलेगा सफलता का फल

Capricorn Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज हर निर्णय सोच-समझकर लेना और किसी भी लेनदेन में पूरी सावधानी बरतना आपके हित में रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. आर्थिक मामलों, साझेदारी और रिश्तों में सतर्कता तथा स्पष्टता अपनाकर अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: जल्दबाजी और लापरवाही से नुकसान हो सकता है. लेनदेन में मौखिक वादों पर भरोसा ना करें. लिखित हिसाब किताब ले. पड़ोस रहने वाले किसी व्यक्ति से बच्चों को लेकर विवाद हो सकता है. ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें. जो जरूरत पड़ने पर मुंह फेर सकते हैं. ससुराल पक्ष के किसी मामले में दखलअंदाजी महंगी पड़ सकती है. इस बात के चलते रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं.

व्यवसायिक/Professional: वित्त संबंधी कार्य, बीमा, टैक्स और शोध से जुड़े लोगों को उनके कार्यों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. व्यवसाय में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी शर्तें, उसमें लाभ की स्थिति और आवश्यक पहलुओं पर विचार अवश्य करें. कार्यक्षेत्र में मेहनत का सही प्रतिफल प्राप्त न होने से असंतोष हो सकता है. इस समय साझेदारी, निवेश और कानूनी मामलों में सावधानी रखें. कार्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें.

स्वास्थ्य/Health: जोर से गिरने के कारण मुंह में चोट लग सकती है. चलते समय सावधानी रखें. लापरवाही से कार्य करना नुकसान दे सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी करीबी संबंधी को पैसों में के लेनदेन में शामिल न करें. बाद में आर्थिक परेशानी के चलते रिश्तो में तनाव आ जाएगा.

रिश्ते/Relationship: मित्रों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. इस समय पुरानी बातों को भुलाना बेहतर रहेगा.