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Cancer Tarot Card: रुके कार्यों में आएगी तेजी, नौकरी और विदेश से जुड़े अवसर दे सकते हैं बड़ी खुशखबरी

Cancer Tarot Card Horoscope 9 July: Six of wands की ऊर्जा सामने आ रहे मौकों को प्राप्त कर लाभ प्राप्त करने, नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के बारे में.

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Cancer Tarot Card: रुके कार्यों में आएगी तेजी, नौकरी और विदेश से जुड़े अवसर दे सकते हैं बड़ी खुशखबरी
सही अवसरों का लाभ आपको सफलता की ओर ले जाएगा.

Cancer Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: आज रुके हुए कार्यों में गति आने और शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है. करियर और नौकरी से जुड़े मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं, वहीं मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की भी संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन रिश्तों में मर्यादा और समझदारी बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: अचानक से व्यक्तिगत कार्यों को लेकर यात्रा करना पड़ सकती है. रुके हुए कार्यों में तेजी आती दिखाई देगी. कुछ शुभ समाचार परिवार में उत्साह लेकर आ सकता है. कुछ रिश्तेदारों के आने से दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है. कार्यों को लेकर थोड़ी सतर्कता रखने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है. विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा.इस समय की गई मेहनत अच्छा प्रतिफल लेकर आएगी.

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में कोई बड़ा सरकारी या कानूनी फैसला आने से परेशान हो सकते है.सामने आ रहे मौकों का पूरा लाभ उठाएं.नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है.विदेश में नौकरी के योग बन सकते है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. कामकाजी महिलाएं अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगी. 

स्वास्थ्य/Health: हृदय गति सामान्य रखने के लिए भारी और तले हुए भोजन से दूर रहे. ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: रुकी हुए धनराशि वापस प्राप्त कर सकते है. घर की सजावट पर काफी खर्च हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship: विवाहोत्तर सम्बन्धों से मुसीबत आ सकती है. परिवार का माहौल सुखद और व्यवस्थित बनाएं.

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