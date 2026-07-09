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Aries Tarot Card: योजनाबद्ध प्रयासों से अटके काम होंगे पूरे, नए संपर्क देंगे व्यवसाय को नई गति

Aries Tarot Card Horoscope 9 July: Two of pentacles की ऊर्जा जीवन में पैसों के आने-जाने का सही संतुलन बनाए रखने की कोशिश, अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयासों की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card: योजनाबद्ध प्रयासों से अटके काम होंगे पूरे, नए संपर्क देंगे व्यवसाय को नई गति
संयम और सतर्कता आज सफलता की राह आसान बना सकती है.

Aries Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सतर्कता और सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क और सहयोग आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकते हैं. परिवार और रिश्तों में धैर्य, विनम्रता और संतुलित व्यवहार बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: योजना अनुसार कार्य करके अटके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे. आय और खर्च का संतुलन बेहतर हो सकता है. जगह बदलने पर विचार कर सकते हैं. पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में कार्य का दबाव बढ़ सकता है. किसी करीबी संबंधी के वैवाहिक जीवन में आई परेशानियों का असर आपके पर पड़ सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: हिसाब किताब और पैसों का लेनदेन देख समझ कर करें. व्यवसाय में कुछ नए संपर्क जुड़ सकते हैं.बड़े धन निवेशों के जोखिम से अभी बचना चाहिए. उच्च अधिकारियों से आ रही समस्याओं को लेकर स्पष्ट संवाद करना चाहिए. नए पुराने बही खातों और बिलों को व्यवस्थित तरीके से रखें. छोटी-छोटी बातों या गलतियों पर गुस्सा ना करें.सहयोगियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें. पूर्व में किए गए कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं. रुके हुए कार्यों को यह सीमा पर पूरा करें.

स्वास्थ्य/Health: तले-भुने या गरिष्ठ भोजन से पेट में जलन और गैस हो सकती है.घर के किसी सदस्य की तीमारदारी कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अपने खर्चों को आमदनी के भीतर करने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर किसी से उधार लेना आपकी छवि को बिगाड़ सकता है. 

रिश्ते/Relationship: इस समय धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन सकता है. घर में व्यवस्था को लेकर मतभेद हो सकते हैं.

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