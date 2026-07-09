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Aquarius Tarot Card: नई जिम्मेदारियां और लाभ के अवसर, खर्च व भरोसे में रखें संतुलन

Aquarius Tarot Card Horoscope 9 July: The Star की ऊर्जा जीवन में संतुलन बनाएं रखने की कोशिश, विचारों को सकारात्मक और स्वतंत्र बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: नई जिम्मेदारियां और लाभ के अवसर, खर्च व भरोसे में रखें संतुलन
सकारात्मक दृष्टिकोण और सही निर्णय आज सफलता की नई राह खोलेंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 9 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज परफेक्शन की बजाय संतुलित सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभदायक रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारियां और अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. रिश्तों में विश्वास, खुला संवाद और सहयोग का भाव आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा.

व्यक्तिगत/Personal: हर कार्य में परफेक्शन की चाह आपको थका सकती है. चीजों पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति से तनाव बढ़ सकता है. बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखें.आलस और कामचोरी की अधिकता के कारण कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं.आर्थिक मामलों में खर्च पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट बिगाड़ सकता है.किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा धोखे की वजह बन सकता है.

व्यवसायिक/Professional: रियल एस्टेट का कार्य करने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छे लाभदायक अवसर आ सकते हैं. इस समय हर सौदे की जांच जरुर करें. शेयर बाजार या सट्टे में पैसा ना लगाएं. नौकरी में अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलने के साथ कुछ नए कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. इस समय सहयोगियों के साथ इस जिम्मेदारी को साझा कर सकते हैं. दूसरों की गलतियों का मजाक  ना बनाए. कार्य में दुविधा होने पर सहयोगी की मदद कर कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दे. कार्य करते समय अपने विचारों को सकारात्मक और स्वतंत्र रखें. 

स्वास्थ्य/Health: नई जगह पर हवा पानी बदलने से पाचन संबंधित समस्या हो सकती है. इस समय सादा और सुपाच्य भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आय के साधन बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं. नौकरी के साथ नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे.

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में दिल से जुड़ी बातें करने का अवसर प्राप्त होगा.प्रिय से रिश्ता मजबूत हो सकता है.

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