Virgo Tarot Card Rashifal: परिवार के बड़े लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, संतान के बढ़ते हुए खर्चों से परेशान हो सकते हैं

व्यक्तिगत/Personal: परिस्थितियों के पक्ष में होने से रुके हुए कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं. संतान से जुड़े अच्छी खबर मिलने से खुशी होगी. जरूरत से ज्यादा अहंकार और विश्वास दोस्तों के साथ संबंध खराब कर सकता है. परिवार के बड़े लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें भाई बहनों से संबंध बेहतर बनाए. विद्यार्थियों को किसी विषय में आ रही समस्या के चलते अपने शिक्षकों से सलाह लेना चाहिए. परिवार में किसी के विवाह की बात शुरू हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional: कार्यस्थल पर भी कोई बड़ा बदलाव करने की योजना को स्थगित रखें. किसी व्यवसाय की यात्रा पर अचानक से जाना पड़ सकता है. जिसके चलते आपके कुछ कार्यों को पूरा करने परेशानी होगी. किसी समस्या को लेकर उच्च अधिकारी से बहस हो सकती है. सामने वाला आपकी बात को स्पष्ट रूप से समझने को तैयार नहीं है. जिसके चलते कार्यों को लेकर मन भटक सकता है. किसी योजना के पूरा होने में सरकारी अधिकारियों की मदद लग सकती है.

स्वास्थ्य/Health: कमर में दर्द के कारण मुश्किल हो सकता है. इस समय किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance: संतान के बढ़ते हुए खर्चों से परेशान हो सकते हैं. इस समय उसकी पॉकेट मनी को सीमित कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship: परिवार की महिलाओं के लिए सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी कर उन्हें अचंभित करेंगे.