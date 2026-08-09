विज्ञापन
विशेष लिंक

Taurus Tarot Card Rashifal: कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी रखें, आय में बढ़ोतरी हो सकती है

Taurus Tarot Card Horoscope 09 August: King of wands की ऊर्जा पारिवारिक पारिवारिक जिम्मेदारियां का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बखूबी से निर्वाह करने का प्रयास, व्यवसाय में साझेदार और कर्मचारियों के साथ आपसी विश्वास से संबंध मजबूत कर सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Taurus Tarot Card Rashifal: कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी रखें, आय में बढ़ोतरी हो सकती है
वृषभ राशि

व्यक्तिगत/Personal: किसी बड़े पारिवारिक मामले में आपकी राय को विशेष महत्व दिया जा सकता है. परिवार में  बढ़ता महत्व आपको अहंकारी बना सकता है. इस स्थिति से बचकर रहे.अचानक से कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है. इस समय परेशान होने की जगह, अपनी जिम्मेदारियां को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांट सकते हैं. दिनचर्या में बदलाव और कुछ नए सीखने का प्रयास फायदेमंद रहेगा. परिवार में अधिकार जताने की जगह जिम्मेदारी समझने की कोशिश करें. 

व्यवसायिक / Professional: कला,साहित्य और रचनात्मकता क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी कल्पना को वास्तविक रूप देने का मौका मिलेगा. अधिकारियों का ध्यान आपके काम पर केंद्रित रह सकता है. अपने कार्यों को लेकर सजग रहें. कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी रखें. व्यवसाय में साझेदार और कर्मचारियों के साथ आपसी विश्वास सम्बन्ध को मजबूत बनाएं. 

स्वास्थ्य / Health: तनाव कम करने के लिए ध्यान (मेडिटेशन) करें. भोजन में मौसमी फल शामिल करें. हल्की सैर और स्ट्रेचिंग करें. 

आर्थिक स्थिति / Finance: आय में बढ़ोतरी हो सकती है. परिवार के लिए बजट बनाएं. 

रिश्ते / Relationship: एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें. सामने वाले पर अपना अधिकार जमा सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vrashbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com