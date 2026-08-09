Sagittarius Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े फैसले पक्ष में होने से उत्साह, नौकरी में अधिक उत्तेजना से दिक्कत

Sagittarius Tarot Card Horoscope 09 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े फैसले पक्ष में होने से उत्साह बढ़ेगा. धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी समाज में मान सम्मान बढ़ाएगी.किसी के साथ भी गैर जरूरी बहस से दूरी रखें.जीवन में नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें.कार्यों को जल्द पूरा करने या अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए गलत साधनों का उपयोग न करें.अपने छवि परिवार और समाज में सकारात्मक बनाए रखें.

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों के हस्तक्षेप के चलते किसी कानूनी मामले में उलझ सकते हैं. ऐसी स्थिति में किसी अच्छे कानूनी सलाहकार की मदद लेना बेहतर रहेगा. इस समय ज्यादा मेहनत के साथ सावधान रहने की आवश्यकता महसूस करेंगे. किसी भी बदलती स्थिति को लेकर लापरवाही ना करें. पुराने और नए लोगों से संपर्क बनाए रखें. नौकरी में ज्यादा उत्तेजना आपके कार्यों को बिगाड़ सकती है. शांत रहकर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें. किसी के उकसाने पर क्रोधित ना हो.

स्वास्थ्य/Health

किसी गलत पदार्थ के सेवन से एलर्जी हो सकती है.ऐसी स्थिति में तनाव न करें. चिकित्सक से सही परामर्श ले.

आर्थिक स्थिति/Finance

अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें. नौकरी के साथ कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करने पर विचार करेंगे.

रिश्ते/Relationship

पारिवारिक जीवन को तनाव रहित रखने का प्रयास करें. सदस्यों की छोटी-छोटी बातों को लेकर क्रोध ना करें.