विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Tarot Card Rashifal: नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल, पारिवारिक विवाद से राहत

Pisces Tarot Card Horoscope 09 August: The Magician की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में सुख और शांति, समय पर कार्यों को पूरा करने से उच्च अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Tarot Card Rashifal: नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल, पारिवारिक विवाद से राहत
मीन राशि
file photo

Pisces Tarot Card Horoscope 09 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. परिवार के सभी सदस्यों के साथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. कुछ करीबी संबंधियों के साथ चला आ रहा पारिवारिक विवाद समाप्त होने से राहत मिलेगी. रिश्तो में धीरे-धीरे सुधार आता नजर आ रहा है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. संतान की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता महसूस करेंगे. व्यर्थ के तनाव के चलते मन में अशांति उत्पन्न हो सकती है. इस स्थिति से बचकर रहे.

व्यवसायिक/ Professional

अपने ज्यादातर कार्य समय पर पूरा कर उच्च अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के पक्ष महत्वपूर्ण व्यवहार के चलते मन में खिन्नता आ सकती है. इस समय सामने वाले की किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो. व्यवसाय में साझेदार के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर तनाव हो सकता है. इस समय सभी हिसाब किताब की जांच स्वयं करें संभव है,कि कहीं कोई गलती होने के कारण परेशानी उत्पन्न हो रही हो. पहले से कोई पूर्वानुमान ना  लगाए. जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे.

स्वास्थ्य/Health

दिनचर्या और खानपान में नियमितता रखें.स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें. 

आर्थिक स्थिति/ Finance

आर्थिक मामलों में लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. पैसों को लेकर सजग रहे. 

रिश्ते/Relationship

पुराने मित्रों से मुलाकात किसी पुरानी याद को ताजा कर सकती है. इस समय जीवन में उमंग और उत्साह महसूस करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pisces Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com