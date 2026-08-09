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Libra Tarot Card Rashifal: परिवार के पुराने फैसलों के नतीजे से असंतुष्ट, पदोन्नति की इच्छा पूरी न होने की संभावना

Libra Tarot Card Horoscope 09 August: Seven of pentacles की ऊर्जा व्यावसायिक एवं पारिवारिक जीवन में संतुष्टि प्राप्त न होने से उदासीनता, साझेदारी के बदलते व्यवहार को लेकर चिंतित.

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Libra Tarot Card Rashifal: परिवार के पुराने फैसलों के नतीजे से असंतुष्ट, पदोन्नति की इच्छा पूरी न होने की संभावना
तुला राशि
file photo

Libra Tarot Card Horoscope 09 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: समय धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का है. परिवार के पुराने फैसले के नतीजे से असंतुष्ट हो सकते हैं. रुके हुए कार्यों को पूरा करने में थोड़ी असुविधा होने से किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे. इस समय कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचे. आर्थिक स्थिति स्थिर होने के कारण अभी पैसों का लेनदेन अच्छे परिणाम लेकर नहीं आएगा. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी दुकान को खोलने की बात कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional

काफी समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा करते आ रहे हैं.नए आए किसी सहयोगी को पदोन्नति प्राप्त होने से मन में असंतोष हो सकता है.इस बात के चलते उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. व्यवसाय में साझेदार का बदलते व्यवहार चिंतित कर सकता है. इस समय पैसों से संबंधित सभी हिसाब किताब स्वयं की देखरेख में पूरा करेंगे. साथ ही पुराने अनुबंधों से प्राप्त धनराशि का हिसाब किताब भी देख सकते हैं. सावधानी और सजकता आसपास की गतिविधियों और लोगों की मानसिकता से बचाव कर सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

नए मकान की खरीदारी की इच्छा को अभी स्थगित रखें. इस समय ज्यादा पैसा खर्च करना आगे बड़े आर्थिक संकट में डाल सकता है.

रिश्ते/Relationship

ससुराल पक्ष के व्यवहार से संतुष्ट होंगे.उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने का प्रयास अच्छे परिणाम लेकर आएगा.

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