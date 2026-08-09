Leo Tarot Card Rashifal: सोच-समझकर करें पैसों का लेनदेन, बच्चों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें

व्यक्तिगत/Personal: कुछ पारिवारिक मामलों में सही समाधान प्राप्त न होने के कारण परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं. इस समय कुछ कार्यों को लेकर काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं. परिवार के बढ़ते हुए खर्चों के चलते आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है. वर्तमान कार्य के अलावा कुछ नए स्रोत से पैसा कमाने पर परिजनों के साथ चर्चा करेंगे. बच्चों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. उनकी रुचियां और खेलकूद के प्रति उनके झुकाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं. समय-समय पर परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों और महिलाओं की समस्याओं को सुने.

व्यवसायिक/ Professional: अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत करते आए हैं. इस समय कुछ सहयोगियों के कूटनीतिज्ञ व्यवहार के चलते आपको परेशानी हो सकती है. सामने वाले व्यक्ति का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं. इस स्थिति में लोगों के साथ अपना व्यवहार उनकी गतिविधियों के अनुसार रखें. ऐसे लोग जो बात-बात में ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं. उनके साथ संबंध सीमित रखें. अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडों का सहारा ना ले. कर को सही तरीके से पूरा कर स्वयं को परेशानी से बचाया जा सकता है. कार्य क्षेत्र में भावुकता की जगह व्यवहारिक का प्रयोग आपके कार्य की सफलता को बढ़ा सकता है.

स्वास्थ्य/Health: सर्दी जुकाम से बचकर रहे. बदलते मौसम में अपने खान-पान में मौसम के अनुरूप बदलाव करें. ज्यादा ठंडी और खट्टी चीजों के सेवन से बचाव करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में सजग रहे. पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें.

रिश्ते/Relationship: किसी मित्र की चालाकियों ॉसे परेशान होकर उससे रिश्ते सीमित कर सकते हैं. इस समय ज्यादा बातचीत न कर चुप रहना बेहतर रहेगा.