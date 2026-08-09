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Gemini Tarot Card Rashifal: कार्यक्षेत्र में आलस से बचें, जोखिम वाले कामों से दूर रहें

Gemini Tarot Card Horoscope 09 August: The Hanged Man की ऊर्जा पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए स्वयं के निर्णयों पर विश्वास , समय-समय पर आवश्यक बदलाव और कार्यों में विश्लेषण की बात लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: कार्यक्षेत्र में आलस से बचें, जोखिम वाले कामों से दूर रहें
मिथुन राशिफल
Photo Credit: NDTV

व्यक्तिगत/Personal: सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी से नई जानकारियां मिल सकती है. चुनौतियों के साथ उनके आने पर उनके समाधान ढूंढने का प्रयास करें. अपनी क्षमता के अनुसार कोई खास काम पूरा हो गया है. इस समय योजना बहुत हो सकती है. उन्हें पूरा करने में मुश्किले आ सकती है. क्षमता से ज्यादा काम का बोझ न लें. ज्यादा परिश्रम की जगह स्मार्ट तरीके से कार्य आसानी से होंगे.

व्यवसायिक/ Professional: साझेदारी को लेकर नए बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है,कुछ नई जिम्मेदारियों और नियमों को लागू कर सकते हैं. इससे साझेदार के साथ सम्बन्ध बेहतर और पारदर्शी होंगे. व्यवसाय में आ रहे उतार चढ़ाव को लेकर तनाव लेने की जगह समाधान खोजें. धैर्य और संयम जीवन के सभी क्षेत्रों में बनाए रखना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में आलस से बचें. समय पर कार्य पूरा का तनावरहित रहें. कुछ नई योजनाओं या बदलावों को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत हो सकती है.

स्वास्थ्य / Health: जोखिम वाले कामों से दूर रहें. वाहन सावधानी से चलाएं .चोट लगने या गिरने के आशंका है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी किसी छोटे से हाल या दुकान को किराए पर लेने विचार कर सकते हैं.इस कोई नया कार्य शुरू करने पर परिजनों से बात करेंगे. 

रिश्ते / Relationship: प्रिय के विषय में परिजनों को अवगत करा सकते हैं. सामने वाले से विवाह की बात करेंगी.

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