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Capricorn Tarot Card Rashifal: जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव से उत्साह, जोखिम को नजरअंदाज करने से बचाव

Capricorn Tarot Card Horoscope 09 August: The Fool की ऊर्जा बिना सोचे समझे जोखिम पूर्ण कार्यों में शामिल होने से बचाव, अनुभव न होने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने से फायदा.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव से उत्साह, जोखिम को नजरअंदाज करने से बचाव
मकर राशि
file photo

Capricorn Tarot Card Horoscope 09 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आते नजर आ रहे हैं. परिवार के किसी सदस्य का लापरवाह व्यवहार परेशानी उत्पन्न कर सकता है. किसी नई योजना को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें. कार्य में आ रहे जोखिम को नजरअंदाज ना करें. पारिवारिक मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी गलतफहमियां बढ़ा सकती है. इस समय अच्छे से सोच विचार कर आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा.

व्यवसायिक/ Professional

किसी योजना में आ रहे जोखिम को नजरअंदाज ना करें. योजना के सभी अच्छे और बुरे पहलुओं का अच्छे से आकलन करें. अनुभव की कमी को  कार्यों को पूरा न होने की वजह ना बनाएं. किसी कार्य में अनुभव न होने पर वरिष्ठ जनों या उच्च अधिकारी से सलाह ले सकते हैं. व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना करें. अति भावुकता आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं. इससे आपकी छवि कार्य क्षेत्र में बिगड़ सकती है.अपने फैसले लेते समय तर्क और व्यावहारिकता का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य/Health

किसी भी तरह का संक्रमण होने पर लापरवाही ना करें.इससे आगे स्थितियां ज्यादा खराब हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

जुए,सट्टे या लॉटरी में धन खर्च करने से पहले, बाद के परिणामों पर विचार अवश्य करें. 

रिश्ते/Relationship

विवाह को लेकर आ रहे प्रस्ताव पर अच्छे से विचार करें. गलत प्रस्ताव का चयन आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ सकता है.

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