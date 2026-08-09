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Cancer Tarot Card Rashifal: गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें, कार्यक्षेत्र में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी

Cancer Tarot Card Horoscope 09 August:- The World की ऊर्जा विदेश भ्रमण की संभावना,समय पर कार्य पूरा कर अच्छी सफलता की प्राप्ति और विद्यार्थियों के लिए समय के अनुकूलता की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें, कार्यक्षेत्र में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी
कर्क राशि
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 09 August 2026 kark Tarot Card Rashifal:- शादी विवाह के खरीदारी करते समय अच्छे से जांच पड़ताल करें. बिलों में पैसे को लेकर हेर फेर हो सकता है. गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें. बच्चों के उपलब्धि से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. कुछ अच्छे शुभ समाचार जल्द ही आते नजर आ रहे हैं. देश में रहने करीबी सम्बन्धी, मित्र या संतान से जल्द ही मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है.संभव है,कि आप स्वयं विदेश यात्रा पर जाए. 

व्यवसायिक/ Professional: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के समय से पहले पूरा होने से आपके कार्य की तारीफ होगी. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी. विद्यार्थियों को पूरा ध्यान की तरफ केंद्रित करना चाहिए. समय अनुकूल है थोड़ी सी भी मेहनत अच्छे प्रतिफल लेकर आएगी. पदोन्नति या स्थानांतरण के प्रतीक्षा कर रहे लोगों को सकारात्मक सूचना मिलने से राहत महसूस होगी. व्यवसाय में किसी बड़े अनुबंध पर लंबे समय के बाद सहमति बन सकती है. व्यवसाय विस्तार की योजना पर कार्य करेंगे. जीवन में आगे बढ़ाने के लिए धैर्य, संयम और सूझबूझ का होना आवश्यक है.गुस्से और आवेश पर काबू रखें. 

स्वास्थ्य/Health: मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. हल्के फुल्के व्यायाम और पौष्टिक भोजन से स्वास्थ्य को बेहतर रखने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/ Finance: कार्यों में सफलता प्राप्ति अच्छे लाभ लेकर आएगी. कुछ समय पूर्व कुछ शेयर्स में किया गया निवेश लाभदायक साबित होगा. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी .रिश्ते को गंभीर रूप से देने का समय है.प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं.

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