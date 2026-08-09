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Aries Tarot Card Rashifal: कीमती सामान और आभूषणों को घर में रखने से बचें, लालच में आकर न करें गलत काम

Aries Tarot Card Horoscope 09 August: Two of cups की ऊर्जा करीबी संबंधियों से संबंध बेहतर करने की पहल, व्यवसाय में दूसरे कारोबारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का माहौल और अपनी सुरक्षा और सतर्कता से परिवार का माहौल बेहतर बनाने की प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: कीमती सामान और आभूषणों को घर में रखने से बचें, लालच में आकर न करें गलत काम
मेष राशि
Photo Credit: NDTV

व्यक्तिगत/Personal: करीबी संबंधियों से संबंध बेहतर करने के लिए पहल आपको ही करनी पड़ेगी. किसी तरह का जोखिम न ले. कीमती सामान और आभूषणों को घर में ना रखें. मकान के नवीनीकरण पर काफी खर्च होने से घर का बजट बिगाड़ सकता है. जीवनसाथी के मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बनने से उत्साहित होंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में दूसरे कारोबारी के साथ प्रतिस्पर्धा हो सकती है. आ रहे अवसरों में से किसी बेहतर अवसर का चयन कर लाभ कमाने के मौके प्राप्त होंगे. नौकरी में स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हो सकती है.इस समय धैर्य बनाकर रखें. अपने उच्च अधिकारियों से बात कर इस स्थानांतरण को रोकने की कोशिश की जा सकती है.कार्य क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग ना करें. लालच में आकर गलत कार्य न करें. ऐसे लोगों का साथ ना दें.जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो.

स्वास्थ्य/Health: नियमित रूप से जंक फूड और मसालेदार भोजन के कारण शरीर में कमजोरी आ सकती है. इस समय बाल भी काफी झड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance: लालच में आकर किसी को धोखा देने का प्रयास न करें. सही तरीके से पैसा कमाना बेहतर रहेगा .

रिश्ते/Relationship: दोस्तों के साथ किसी नए व्यवसाय के संदर्भ में बातचीत कर सकते हैं.घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

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