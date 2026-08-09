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Aquarius Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र के वातावरण में सकारात्मकता, ईर्ष्यालु लोगों से बचकर रहने का प्रयास

Aquarius Tarot Card Horoscope 09 August: The Sun की ऊर्जा कर्मचारियों से जुड़ी पुरानी समस्याएं दूर होने से वातावरण में सकारात्मकता. जानिए कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र के वातावरण में सकारात्मकता, ईर्ष्यालु लोगों से बचकर रहने का प्रयास
कुंभ राशि
file photo

Aquarius Tarot Card Horoscope 09 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: किसी से कोई बड़ा वादा ना करें. कामकाजी महिलाएं अपने कार्यों के चलते परिवार के साथ समझौता न करें. लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे-छोटे प्रयास भी लाभ लेकर आ सकते हैं. अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने की जिम्मेदारियां ना लें. परिवार में आपकी उपलब्धियां से कुछ करीबी संबंधियों को ईर्ष्या हो सकती है. जिसके चलते वह आपकी छवि को बिगड़ने का प्रयास कर सकते हैं. अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को अनदेखा न करें.

व्यवसायिक/ Professional

कर्मचारियों से जुड़ी कुछ पुरानी समस्याएं दूर होने से कार्य क्षेत्र का वातावरण सकारात्मक होता नजर आएगा. रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है. व्यवसाय में किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर से पूर्व सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ कर समझ ले. इससे बाद में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जल्द ही अच्छी सूचना प्राप्ति की उम्मीद बनती नजर आ रही है. अपने कार्यों को पूरा करते समय ऐसे लोगों से बचकर रहे, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हो.

स्वास्थ्य/Health

सिरदर्द में माइग्रेन की समस्या को हल्के में ना लें. दिनचर्या व्यवस्थित रखें और पर्याप्त आराम ले.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी नई योजना में पैसों का निवेश करते समय थोड़ा सजग रहे. योजना की जानकारी अच्छे से प्राप्त करें.

रिश्ते/Relationship

परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार की महिलाओं के सहयोग से व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं.

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