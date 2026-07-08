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Virgo Tarot Card Rashifal: कन्या राशि वालों आज आपकी एक गलती बदल सकती है भविष्य? पढ़ें अपना टैरो राशिफल

Virgo Tarot Card Horoscope 08 July: Seven of swords की ऊर्जा पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका, आसपास के लोगों की गतिविधियों और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास तथा किसी नए अनुबंध पर सहमति से पूर्व उसकी सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: कन्या राशि वालों आज आपकी एक गलती बदल सकती है भविष्य? पढ़ें अपना टैरो राशिफल
बिना जांच पड़ताल के किसी भी अनुबंध पर न करें हस्ताक्षर

Virgo Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: व्यक्तिगत/Personal:- परिवार में किसी सदस्य की गलतियां पर पर्दा डाला जा सकता है. इस स्थिति में विचारों में टकराव हो सकता है. इस समय आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें. किसी पुराने रिश्ते की  छिपी हुई सच्चाई सामने आने से विश्वास टूट सकता है. इस समय एकांत में रहकर मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें. आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: किसी पुरानी गलती को बिना लोगों की निगाहों में लाए सुधारने का मौका मिल सकता है. व्यापार में प्रतिस्पर्धियों की चाल को समझना और उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. स्वतंत्र रूप से कार्य करते समय नए अनुबंधों की शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. बिना जांच पड़ताल के किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें. यदि किसी बात को लेकर संदेह है, तो पहले उस बात को स्पष्ट कर लें. कार्य क्षेत्र में किसी की मदद लेने से पूर्व सामने वाले की मंशा को समझने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health: देर रात का खान-पान और लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर के प्रयोग के चलते मानसिक तनाव बढ़ सकता है. जिसके चलते नींद की कमी महसूस कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नए वाहन की खरीदी को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं.

रिश्ते/Relationship: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करते समय  अपनी भावनाओं को जल्दबाजी में व्यक्त करने से बचे. पहले सामने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करें.

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