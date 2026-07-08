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Taurus Tarot Card Rashifal: हाथ आए मौके को हल्के में न लें वृषभ राशि वाले, आज की एक चूक बदल सकती है पूरा खेल

Taurus Tarot Card Horoscope 08 July: कार्यों में अच्छे नतीजे पाने के लिए सावधानी और सजगता से सफलता,हाथ में आए बेहतर अवसर को लेकर लापरवाही न करने की कोशिश और वरिष्ठ लोगों की सलाह को अनसुना न करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: हाथ आए मौके को हल्के में न लें वृषभ राशि वाले, आज की एक चूक बदल सकती है पूरा खेल
हाथ में आए अवसरों पर पकड़ बनाए रखें मजबूत

Taurus Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: इस समय परिवार के किसी सदस्य की गलत बात के चलते चुप्पी साधे हुए हैं. बच्चे आपके व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हैं. परिवार के बड़े बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज ना करें. कुछ कार्यों में अच्छे नतीजे पाने के लिए सावधानी जरूरी है परिवार के साथ धर्म-कर्म के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं. इस समय कुछ स्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. निर्णय लेने में देरी से अच्छे अवसर हाथ से जा सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: नए अवसरों को लेकर अनिश्चितता या उदासीनता नजर आ सकती है. इस समय नए प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है. हाथ में आए अवसरों पर पकड़ मजबूत बनाए रखें. तुरंत निर्णय लेने की आदत में सुधार लाने का प्रयास करें. कानून से जुड़े लोगों द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय देने में देरी होने से कई लोगों को परेशानी हो सकती है. चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. किसी गलती के चलते छवि बिगड़ने की स्थिति बन सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: पेट में हल्की गैस या भारीपन महसूस कर सकते हैं. रात के समय गरिष्ठ भोजन न करें. भोजन के बाद थोड़े समय जरूर टहले. 

आर्थिक स्थिति/Finance: दूसरे की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की बजाय धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार करें.जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके.

रिश्ते/Relationship: परिवार में अनकही उलझने और परेशानियां अचानक से बढ़ती हुई नजर आ सकती है. अपनी भावनाओं को दबाकर रखने की जगह व्यक्त करना सही रहेगा.

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