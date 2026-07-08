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Sagittarius Tarot Card Rashifal: आज एक खास मुलाकात बदल सकती है आपकी किस्मत, लेकिन इन लोगों से रहें सावधान

Sagittarius Tarot Card Horoscope 08 July: The Moon की ऊर्जा नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी की आवश्यकता, महत्वपूर्ण और राजनीतिक लोगों के साथ बने रिश्तो से लाभ प्राप्ति और अपने सहयोगियों और साझेदार की कार्यों में मदद की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: आज एक खास मुलाकात बदल सकती है आपकी किस्मत, लेकिन इन लोगों से रहें सावधान
बच्चों की फरमाइश पर किसी पर्यटक स्थल पर जाने की बन सकती है योजना

Sagittarius Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: इस समय यदि किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल रहा है. तो उसे हाथ से जाने ना दें. यह मुलाकात आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकती है. बच्चों की फरमाइश पर किसी पर्यटक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.नजदीकी संबंधी की किसी गतिविधि से मन आहत हो सकता है. जीवनसाथी के नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें. परिवार के अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा विवाह प्रस्ताव आने से  उत्साह रहेगा.

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में आए अधिकारी की नकारात्मक सोच वातावरण को खराब कर सकती है. कुछ सहयोगियों के स्थानांतरण होने के कारण कार्यभार बढ़ सकता है. इस समय कार्य की अधिकता और उसे समय पर पूरा करने का दवाब मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है. व्यवसाय में साझेदार की व्यक्तिगत समस्याओं के चलते उसके कार्यों को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं. सामने वाले को कठिन परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखने की हिम्मत देंगे. जीवन में आगे बढ़ाने के लिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना अति आवश्यक है. 

स्वास्थ्य/Health: लंबे समय तक खड़े रहने के कारण पैरों में दर्द और कमर में अकड़न हो सकती है. मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पिता से व्यापार में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है. संतान की नौकरी से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

रिश्ते/Relationship: किसी पुराने मित्र से मुलाकात से अच्छी-बुरी यादें ताजा हो सकती है. इस समय जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे.

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