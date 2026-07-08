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Gemini Tarot Card Rashifal: आज रिश्तों की असलियत हो सकती है उजागर, कारोबार में भी लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला

Gemini Tarot Card Horoscope 08 July: Five of cups की ऊर्जा चेहरे पर अपनापन का नकाब ओढ़े करीबी लोगों का पर्दाफाश,स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधा और व्यवसाय में किसी बात को लेकर पुराने संपर्क से अनुबंध समाप्त करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Gemini Tarot Card Rashifal: आज रिश्तों की असलियत हो सकती है उजागर, कारोबार में भी लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
कार्य क्षेत्र में तेज बदलावों के बीच लोगों की वास्तविकता समझने का प्राप्त हो सकता है अवसर

Gemini Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: परिवार में ऐसे लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं, जो स्वार्थ से बने हुए होंगे. इससे मन में रिश्तों को लेकर अविश्वास की भावना आ सकते हैं. कुछ पारिवारिक मामलों में स्पष्ट समाधान मिलने प्राप्त हो सकता है. आर्थिक परेशानियों के चलते व्यवहार में चिडचिडाहट और गुस्सा बढ़ सकता है. इस समय सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों से खुद को दूर कर सकते हैं. संतान के गतिविधियों को लेकर चिंतित हो सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: इस समय कार्य क्षेत्र में तेज बदलावों के बीच लोगों की वास्तविकता समझना का अवसर प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय में किसी  पुराने संपर्क से किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है. सामने वाले का आपसे किया गया अनुबंध खत्म कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी के लागू किया नियमों के चलते स्वतंत्र रूप से कार्य को पूरा करने में असुविधा महसूस हो सकती है. इस बात के चलते अधिकारी से चर्चा करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: किसी गलत दवा के सेवन से एलर्जी हो सकती है. इस बात के चलते चेहरे पर रैशेज हो सकते हैं.इस समय घरेलू उपचार से समाधान पाने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसे के लेनदेन को लेकर सावधान रहे.दिखावे के लिए दूसरों की आर्थिक मदद ना करें. 

रिश्ते/Relationship: प्रिय के साथ रिश्तों में दूरी आ सकती है.सामने वाले की सामने वाले के कुछ झूठ पकड़ आने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है.

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