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Capricorn Tarot Card Rashifal: मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का बन रहा योग, नुकसान से बचना है तो सब इन बातों का रखें ध्यान

Capricorn Tarot Card Horoscope 08 July: Three of wands की ऊर्जा विदेश भ्रमण को लेकर उत्सुक, मित्र के साथ साझेदारी करने की इच्छा और सोच का नजरिया सकारात्मक और व्यापक बनाए रखने की कोशिश का सुझाव लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का बन रहा योग, नुकसान से बचना है तो सब इन बातों का रखें ध्यान
विदेश से आने वाले मित्र से मुलाकात करेगी रोमांचित

Capricorn Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: पारिवारिक सुख सुविधाओं को लेकर कुछ नए बदलाव ला सकते हैं. विदेश भ्रमण की इच्छा में वृद्धि हो सकती है. विदेश से आने वाले मित्र से मुलाकात रोमांचित करेगी. घर की सजावट में बदलाव की नई योजना बना सकते हैं. परिवार की महिलाओं के सहयोग से घर में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखेंगे. आपकी सोच का नजरिया सकारात्मक और व्यापक हो सकता है. जीवनसाथी की रुचि को व्यवसाय में बदलने का विचार बन सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े लोगों को थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि यह स्थिति स्थाई नहीं है. समय के अनुकूल होते ही लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे.  वर्तमान व्यवसाय के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं. नए व्यवसाय में करीबी मित्र को साझेदार बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं. इस समय सामने वाले की सहमति की प्रतीक्षा कर सकते हैं.आपको मित्र की योग्यता और कार्य कुशलता पर आपको पूर्ण विश्वास है. 

स्वास्थ्य/Health: नुकीली या तेज धार वाली किसी वस्तु से चोट लग सकती है. ऐसी वस्तु या औजारों का उपयोग करते समय सावधानी रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में सूझबूझ से निर्णय ले. अपनी आमदनी की जानकारी गोपनीय रखें.

रिश्ते/Relationship: किसी मित्र की गलत हरकत के कारण परिजनों की नाराजगी का शिकार हो सकते हैं. इस समय सामने वाले की तरफ से माफी मांग सकते हैं.

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