विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Tarot Card Rashifal: आपकी एक सलाह बनेगी किसी की ताकत, लेकिन जल्दबाजी का फैसला पड़ सकता है भारी

Cancer Tarot Card Horoscope 08 July: Five of wands की ऊर्जा छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने से बचने आई आत्मविश्वास के चलते पारिवारिक एवं व्यवसायिक जीवन में तनाव और गलत बातों पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Tarot Card Rashifal: आपकी एक सलाह बनेगी किसी की ताकत, लेकिन जल्दबाजी का फैसला पड़ सकता है भारी
कार्य क्षेत्र में कार्यों का दबाव बढ़ने से आ सकता है चिड़चिड़ापन

Cancer Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: सामाजिक संपर्कों में सम्मान बढ़ेगा. इस समय आपकी सलाह से कई करीबी लोगों को फायदा मिल सकता है. परिवार में किसी योजना को लेकर अन्य सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है. कुछ अधूरे कार्य परेशान कर सकते हैं. किसी छोटी सी गलती पर क्रोध करना रिश्तों में खटास बढ़ा सकता है. किसी भी बात को लेकर सोच समझ कर प्रतिक्रिया दें. मन में यदि किसी बात पर अनजाना डर बना हुआ है. तो ध्यान और प्रार्थना लाभ दे सकती हैं. 

व्यवसायिक/Professional: अति आत्मविश्वास कई बार व्यवहार में कठोरता ला सकता है. कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को सरल बनाने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में कार्यों का दबाव बढ़ने से चिड़चिड़ापन आ सकता है. कुछ मामलों में जल्दबाजी से लिए गए निर्णय कमजोर साबित हो सकते हैं. व्यवहार में संयम,नरमी और दूसरे की बात सुनने की आदत इस समय जरूरी है, अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. 

स्वास्थ्य/Health: महिलाएं कमर दर्द और शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकती है. खानपान में पौष्टिक पदार्थ और सूखे मेवे का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: घर के नवीनीकरण या कहीं यात्रा की तैयारी के चलते खर्च बढ़ सकते हैं. अटका हुआ पैसा मिलने से थोड़ी राहत महसूस करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं. लोगों की बात सुनकर साथी पर शक ना करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Aaj Ka Rashifal, Kark Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com