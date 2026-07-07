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Aries Tarot Card Rashifal: कर्ज लेने से पहले करें आर्थिक क्षमता का आकलन, नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

Aries Tarot Card Horoscope 08 July: Five of pentacles की ऊर्जा कर्ज लेने की स्थिति में अपनी आर्थिक क्षमता का आकलन पारिवारिक मामलों में आपसी समझदारी की आवश्यकता और व्यवसाय में आ रही कानूनी बाधा के चलते नियमों का उल्लंघन न करने का सुझाव लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: कर्ज लेने से पहले करें आर्थिक क्षमता का आकलन, नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी
कर्ज लेने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता का करें आकलन
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Aries Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: इस समय अपने बारे में सोचें और अपने कामों को अच्छी तरह व्यवस्थित करें. परिवार के कुछ निकट संबंधियों की ईर्ष्या के चलते आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है. अपने आसपास के लोगों की बातों को अनसुना ना करें. दूसरों के मामलों में दखल ना दें. किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिजूल खर्ची ना करें. जीवनसाथी और संतान के भविष्य के लिए धन निवेश कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में आपसी समझदारी आवश्यक है. अपने परिवार से बाहर के लोगों को इसमें शामिल न करें. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में किसी दुविधा पूर्ण स्थिति में मदद न मिलने से परेशान हो सकते हैं. इस समय तनाव लेना बेहतर नहीं होगा. किसी कार्य को लेकर आ रही कानूनी बाधा को पहले सुलझाने का प्रयास करें. कानूनी नियमों का उल्लंघन मुश्किल में डाल सकता है. सहायक यात्रा से जुड़े कार्यक्रम फिलहाल टाल सकते हैं. किसी सहयोगी की गलती पर उसे सुधारने के प्रयास में वाद विवाद हो सकता है. यदि कर्ज लेने की स्थिति आ रही है. तो अपनी आर्थिक क्षमता पर ध्यान जरूर दें. जरूर से ज्यादा कार्यभार की जिम्मेदारी न लें. 

स्वास्थ्य/Health: नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या हो सकती है. योगा और व्यायाम को दिनचर्या में नियमित शामिल करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: फिज़ूल खर्ची पर नियंत्रण रखें. आर्थिक स्थिति से अधिक कर्ज न उठाए. 

रिश्ते/Relationship: अपनी समस्या को जीवनसाथी या घर के अन्य सदस्यों से साझा अवश्य करें. इससे आपको उचित समाधान मिलेगा.

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