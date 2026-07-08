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Aquarius Tarot Card Rashifal: कुंभ राशि वाले आज शब्दों पर रखें नियंत्रण, एक गलती पड़ सकती है भारी

Aquarius Tarot Card Horoscope 08 July: Page of swords की ऊर्जा कार्य क्षेत्र में कार्य को लेकर बढ़ते दबाव से मानसिक तनाव जोखिम लेने से पूर्व उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत और कार्य क्षेत्र में कागजों और फाइलों को व्यवस्थित करने से कार्य को पूरा होने में सहायता की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: कुंभ राशि वाले आज शब्दों पर रखें नियंत्रण, एक गलती पड़ सकती है भारी
कुंभ राशि वालों के अटके हुए कार्यों में आ सकती है गति

Aquarius Tarot Card Horoscope 08 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी समस्या को लेकर सीधी बात करने से उलझा मामला सुलझता नजर आएगा.अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है. आवेश में बोली गई किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. जरा भी ध्यान भटकने से व्यक्तिगत कार्य में गलती हो सकती है.जिसके कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा. एक साथ कई कार्यो को पूरा करने का प्रयास मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है. कार्य के महत्व के आधार पर उनकी प्राथमिकताएं कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता रह सकती है.लेकिन तय समय पर कार्य पूरा करने का दवाब बना रहेगा. इस समय अधिकारियों की बात को नजरअंदाज करना विवाद का कारण बन सकता है. किसी रुके हुए सरकारी कार्य में कागजों को सही तरह से व्यवस्थित करने से कार्य के पूरे होने की संभावना बढ़ सकती है. व्यवसाय में इस समय निवेश का जोखिम न उठाएं. युवाओं के लिए समय अनुकूल है. यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं. तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं. जोखिम लेने से ना डरे,लेकिन जोखिम लेने से पूर्व उससे संबंधित जानकारियों को जरूर प्राप्त करें. 

स्वास्थ्य/Health:  कंधे या गर्दन के पास हल्की सी झनझनाहट या खिंचाव महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त पानी पिए और चाय कॉफी का सेवन कम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  विवाह की तैयारी में काफी खर्च होने से अनावश्यक खर्चो को सीमित करेंगे. दिखावे के लिए खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship:  संतान की गतिविधियां खुशी दे सकती है. परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के आने से तनाव हो सकता है.

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