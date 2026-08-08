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Virgo Tarot Rashifal: अपनी जमा पूंजी को सही योजना में निवेशित करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेंगे

Virgo Tarot Card Horoscope 08 August: The Devil की ऊर्जा कार्य क्षेत्र में दूसरे लोगों के कारण परेशानी, नए मकान या जमीन खरीदने पर विचार और नए विषय का ज्ञान प्राप्त कर उसे आमदनी का जरिया बनाने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति को स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Rashifal: अपनी जमा पूंजी को सही योजना में निवेशित करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेंगे
किसी अनुभवी व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेंगे
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Virgo Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. किसी नए मकान या जमीन की खरीदी पर चर्चा हो सकती है. संतान की शिक्षा के प्रति अरुचि परेशान कर सकती है. कुछ बातें समय पर छोड़ दें. ईर्ष्यालु लोगों से बचकर रहे. किसी पड़ोसी की परेशानी में उसकी मदद करेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी की सबसे करीबी व्यक्ति की ईर्ष्या से परेशान हो सकते हैं. सामने वाला बार-बार कार्यों में गलती निकालने का प्रयास कर सकता है. इस स्थिति में नौकरी बदलने पर विचार करेंगे. किसी नए विषय  का ज्ञान प्राप्त कर उससे आगे आमदनी के जरिया बनाने की योजना बना सकते हैं. दूसरों की बातों में आकर गुस्सा ना करें. आपकी सफलता लोगों की ईर्ष्या का कारण हो सकती है. दूसरों पर निर्भर रहने के कारण कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने के कारण परेशान होंगे.

स्वास्थ्य/Health

हृदय की गति असामान्य होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है. दिनचर्या को नियमित कर तनाव कम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

अपनी जमा पूंजी को सही योजना में निवेशित कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेंगे. 

रिश्ते/Relationship

जीवनसाथी के मित्र के विवाह में शामिल होंगे. प्रेम विवाह के चलते परिजनों की अनुपस्थिति हो सकती है.

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