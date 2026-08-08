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Taurus Tarot Card Rashifal: मित्रों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने की तैयारी, अंधविश्वास से बनाएं दूरी

Taurus Tarot Card Horoscope 08 August: Three of cups की ऊर्जा पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में संतुलन और बेहतर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश, मित्रों के साथ रिश्ते बेहतर और गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है, आइए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: मित्रों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने की तैयारी, अंधविश्वास से बनाएं दूरी
वेतन वृद्धि न होने से असंतुष्ट हो सकते है. 
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Taurus Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: मित्रों के साथ कहीं लंबी दूरी को यात्रा पर जा सकते है. लबें समय बाद बचपन के मित्रों के साथ मुलाकात उत्साहित करेगी. परिवार में किसी का विवाह तय होने से वातावरण खुशनुमा होगा. कुछ करीबी संबंधियों के आने से परिवार में हलचल रहेगी. जिसके चलते निजी कार्यों में विलंब हो सकता है. किसी पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. 

व्यवसायिक/ Professional

इस समय ज्यादातर समय यात्रा में गुजरने से काफी थकान हो सकती है. इस स्थिति में वर्तमान योजनाओं से ध्यान भटक सकता है. जिसके चलते कार्यों को पूरा करने मुश्किल हो सकती है. अपने सहयोगियों के साथ किसी पुराने कार्य में हुई गलती को लेकर विचार करेंगे. गलतियों का दोहराव न करने दे. इससे कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी. दूसरों पर भरोसा सोच समझकर करें. अंधविश्वास से बचे.

स्वास्थ्य/Health

मौसम में बदलाव के चलते काफी खांसी हो सकती है. मौसम ठंडा होने से अस्थमा की स्थिति उभर सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त न होने से लाभ में कमी हो सकती है. वेतन वृद्धि न होने से असंतुष्ट हो सकते है. 

रिश्ते/Relationship

पुरानी बातों को लेकर किसी से अनबन न करें. जो बीत गया, उसे जाने दें.

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