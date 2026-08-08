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Scorpio Tarot Card Rashifal: अचानक से किसी परेशानी के चलते काफी खर्च हो सकते हैं पैसे, पढ़ें अपना राशिफल

Scorpio Tarot Card Horoscope 08 August: Two of swords की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के तनाव, कार्य क्षेत्र में अचानक से किसी कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी और लेनदेन के मामलों में दस्तावेजों की जांच बारीकी से करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: अचानक से किसी परेशानी के चलते काफी खर्च हो सकते हैं पैसे, पढ़ें अपना राशिफल
हेज का झूठा इल्जाम लगने से परेशान होंगे.
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Scorpio Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में सभी के विचारों को महत्व दें सिर्फ अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते रहना दूसरों को चिढ़ा सकता है.विवाह के बढ़ते दबाव से परेशान हो सकते हैं इस स्थिति में परिजनों के समक्ष अपने प्रेम संबंध  की बात रख सकते है.अब प्रतीक्षा परिजनों की सहमति की है अपने निजी कार्यों को समय पर पूरा करें. 

व्यवसायिक/ Professional

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक से कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है. जिसके चलते कार्य को पूरा करने की हड़बड़ी हो सकती है. लेनदेन से जुड़े लोग दस्तावेज ध्यान से देखें. नौकरी में अधिकारियों से अपनी परेशानी को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करें. तकनीकी क्षेत्र में किसी गड़बड़ी के होने के कारण कार्यों को पुनः करने से कार्यभार बढ़ सकता है. 

स्वास्थ्य/Health

जोर से गिरने के कारण घुटनों में काफी चोट आ सकती है. इस समय पैर में बढ़ती सूजन को लेकर चिंतित होंगे. 

आर्थिक स्थिति/ Finance

अचानक से किसी परेशानी के चलते काफी पैसे खर्च हो सकते हैं. इस स्थिति में जमा पूंजी खत्म होने की आशंका हो सकती है. 

रिश्ते/ Relationship

परिवार के छोटे भाई की पत्नी के कारण समाज में बदनामी हो सकती है. दहेज का झूठा इल्जाम लगने से परेशान होंगे.

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