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Sagittarius Tarot Card Rashifal: किसी मित्र से साथ वैचारिकमतभेद के कारण साझेदारी खत्म, पढ़ें पूरा राशिफल

Sagittarius Tarot Card Horoscope 08 August: Seven of wands की ऊर्जा व्यवसाय या पारिवारिक जीवन में बाहरी व्यक्ति की सलाह को महत्व न देने की बात, उधार देते समय कागजी कार्रवाई की अनिवार्यता और किसी करीबी रिश्तेदार के विवाद को अपनी मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: किसी मित्र से साथ वैचारिकमतभेद के कारण साझेदारी खत्म, पढ़ें पूरा राशिफल
भोजन में पौष्टिक पदार्थों को शामिल करें और पर्याप्त पानी पिए
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Sagittarius Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: किसी मित्र से वैचारिक मतभेद के चलते साझेदारी खत्म कर सकते है. इस समय किसी स्थिति में तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है. घर में कुछ खास लोगों के आने से हलचल ज्यादा रहेगी. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनसुना ना करें. इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी. रिश्तेदारों का कोई विवाद आपकी मध्यस्थता से सुलझ सकता है. पूरी बात स्पष्ट रूप से सामने वाले के समक्ष रखें . 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी. अभी नए बदलावों को लागू करना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. इस समय इस विचार को व्यवसाय से दूर रखें. किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह से किए गए कार्य में नुकसान होने की स्थिति बन सकती है. किसी भी कार्य से संबंधित फैसले स्वयं लें.कला और चित्रकारी से जुड़े लोगों और व्यवसाय को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. व्यवसाय विस्तार के लिए किसी बड़े व्यक्ति से की गई मुलाकात सफल होती नजर आएगी. 

स्वास्थ्य/Health

वजन कम करने के कारण खानपान का त्याग करना स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है. भोजन में पौष्टिक पदार्थों को शामिल करें और पर्याप्त पानी पिए. 

आर्थिक स्थिति/Finance

करीबी मित्र या करीबी संबंधी को उधार देने से पहले उधार देने से पहले कागजी कार्रवाई अवश्य करें. इससे बाद में संबंध बिगड़ने की आशंका कम होगी. 

रिश्ते/Relationship

अपनी बात कहने के साथ ही सामने वाले की बात भी सुनने की सहनशक्ति रखें. बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें.

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