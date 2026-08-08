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Pisces Tarot Card Rashifal: नए ज्ञान की प्राप्ति, किसी सहकर्मी की तबीयत की खराब होने से चिंतित

Pisces Tarot Card Horoscope 08 August:- The Star की ऊर्जा घर की महिलाओं का किसी कार्य को शुरू कर आर्थिक स्थिति बेहतर करने का प्रयास,किसी नए कार्य की शुरुआत में सफलता प्राप्ति की उम्मीद अधिक और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पर विश्वास और भरोसा बनाए.

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Pisces Tarot Card Rashifal: नए ज्ञान की प्राप्ति, किसी सहकर्मी की तबीयत की खराब होने से चिंतित
मीन राशि
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व्यक्तिगत/Personal:- समय अनुकूल है.नए ज्ञान की प्राप्ति या नए  कार्य की शुरुआत में सफलता प्राप्ति की संभावना अधिक नजर आ रही हैं. लंबे समय के लिए किसी आर्थिक योजना की शुरुआत कर सकते हैं. भविष्य को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक निर्णय को लेना बेहतर रहेगा. इस समय खर्च बढ़ाते हुए नजर आ सकते है. संतान की गतिविधियों से संतुष्ट रहेंगे. ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास पहले से और अधिक मजबूत होगा. 

व्यवसायिक/ Professional:- नए काम को शुरू करने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं के अच्छे से जानकारी लें. मीडिया और ऑनलाइन कामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.घरेलू महिलाएं घर से किसी नए कार्य की शुरुआत करने पर विचार  कर सकती हैं. अचानक से किसी सहकर्मी की तबीयत खराब होने से परेशान हो सकते हैं. पुराने कर्मचारियों और वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य से संबंधित किसी कार्यशाला का आयोजन करने पर उच्च अधिकारी के साथ बातचीत कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:- रात का भोजन हल्का रखें.सोते समय मोबाइल का प्रयोग न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी दीर्घ अवधि की आर्थिक योजना में निवेश करेंगे. संतान के भविष्य को लेकर आर्थिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- जीवनसाथी की बदतमीजी से परेशान होंगे. सामने वाले के खराब व्यवहार को लेकर परिजनों से बातचीत कर सकते हैं.

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