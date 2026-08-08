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जीवनसाथी के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत कर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का करें प्रयास, पढ़ें अपना राशिफल

Libra Tarot Card Horoscope 08 August: Five of pentacles की ऊर्जा हिसाब किताब और लेनदेन के मामले में सावधानी, समय-समय पर हिसाब किताब की जांच पड़ताल करने की कोशिश और कार्यों की व्यस्तता के चलते परिवार के खास काम को टालने से दूरी की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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जीवनसाथी के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत कर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का करें प्रयास, पढ़ें अपना राशिफल
अनावश्यक खर्चो को सीमित करें
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Libra Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: प्रिय के व्यवहार को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है. इस समय ईश्वर पर भरोसा और मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत कर परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेंगे. पारिवारिक समारोह के चलते व्यस्तता बढ़ सकती है. घर में मेहमानों के आगमन से चहल-पहल बनी रहेगी. परिवार के सभी सदस्यों के साथ जिम्मेदारियां बाँट सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में लेनदेन को लेकर हो रही गड़बड़ियों के सामने आने से तनाव हो सकता है. इस स्थिति में पूर्व के सभी लेनदेन और हिसाब किताब की जांच करेंगे. साझेदार को लेकर उत्पन्न हुई गलतफहमियों का निराकरण कर सकते हैं. व्यवसायिक व्यस्तता के चलते किसी खास पारिवारिक समारोह में शामिल न होने से परिजनों की नाराजगी सहन करना पड़ेगी. कुछ अधिकारी से अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health

नाक की हड्डी बढ़ती महसूस करेंगे. इस समय दावों से नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामले में हुई किसी गलती के चलते आर्थिक संकट से गुजर सकते हैं. अनावश्यक खर्चो को सीमित करें. 

रिश्ते/Relationship

प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी होंगी. लंबे समय से मन में दबी नाराजगी सामने आने से प्रिय से बहस हो सकती है.

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