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Leo Tarot Card Rashifal: आर्थिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से बनाएं दूरी, खर्चों को लेकर रहें सतर्क

Leo Tarot Card Horoscope 08 August: Temperance की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में आपके महत्व में कमी, कार्यों को लेकर धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता और परेशानी आने पर शांत रहकर स्थिति का सामना करने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: आर्थिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से बनाएं दूरी, खर्चों को लेकर रहें सतर्क
किसी दूसरे की बातों में आकर प्रिय पर शक न करें.
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Leo Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: परिवार में करीबी संबंधियों के आगमन से चहल-पहल बने रहेगी. संतान के चाह रखने वाले दंपतियों की इच्छा पूरी होने की उम्मीद नजर आ रही है. कुछ बड़े पारिवारिक फैसला आपकी सलाह के बिना लिए जा सकते हैं. जिसके चलते परिवार में किसी बदलाव की आशंका हो सकती है. इस बदलती स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें.हड़बड़ी या गुस्से से स्थिति के बिगड़ने की संभावना और मजबूत हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional

कल क्षेत्र में भर्ती हुई राजनीति और पक्षपात पूर्ण वातावरण के चलते नौकरी में काफी परेशानियां आ सकती है. किसी बड़ी परियोजना की मंजूरी को लेकर सरकारी विभाग बार-बार सरकारी विभाग में जाना पड़ सकता है.इस स्थिति में सरकारी अफसर से  रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करें. सहयोगियों के साथ व्यवहार में लचीलापन दिखाएं. बार-बार कार्यों को लेकर हो रही परेशानी के चलते योजना का पुनः आकलन किया जा सकता है. संभव है, किसी गलती के कारण कार्य के पूरा होने में परेशानी हो रही है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखने से तनाव बढ़ने की आशंका कम होगी. 

स्वास्थ्य/Health

पाचन सम्बन्धी परेशानी हो सकती है. बाहर के खानपान से परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से दूरी बनाएं. परिवार के साथ बढ़ते हुए खर्चों को लेकर बातचीत हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship

वैवाहिक जीवन में तनाव न आने दे. किसी दूसरे की बातों में आकर प्रिय पर शक न करें.

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