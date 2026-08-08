Gemini Tarot Card Rashifal: आज स्थान परिवर्तन पर विचार करेंगे, किसी योजना को लेकर लापरवाही से बनाएं दूरी

Gemini Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: किसी नए स्थान पर जाने का विचार करेंगे. पारिवारिक तनाव के कारण परिवार से दूर जाने का प्रयास कर सकते है. जीवनसाथी के परिजनों को लेकर कुछ गलतफहमी हो सकती है. अतीत की बातों को याद करते रहना लोगों से दूर कर सकता है. अपने समय और पैसों की बर्बादी न करें. लोगों की बातों में आकर किसी पर गलत आरोप न लगाएं.

व्यवसायिक/ Professional

नई योजना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ठीक नहीं है. इस समय कुछ बातों को लेकर गोपनीयता बनाए रखें. अपनी प्रतिभा और हुनर का उपयोग कर कार्यों में नए बदलाव ला सकते है. बड़े आर्थिक फैसलों से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर सकते हैं. सहकर्मियों से साफ़ बातचीत और सहयोग बनाए रखें. व्यवसाय में कानूनी मामलों से बचकर रहें.कानूनी मामलों में जानकार की मदद लें.

स्वास्थ्य/Health

पीठ और कमर के पुराने दर्द फिर से उभर सकते है. बैठने और चलने,फिरने में दिक्कत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance

दिखावे में आकर खर्चे न बढ़ाएं. नए वाहन खरीदने को लोन ले सकते है.

रिश्ते/Relationship

पुराने लोगों के साथ मुलाकात उत्साहित कर सकती है. पुरानी यादों को वर्तमान जीवन में प्रभाव न डालने दें.