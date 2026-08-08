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Capricorn Tarot Card Rashifal: धार्मिक गतिविधियों से मन में शांति, कार्य क्षेत्र में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने से कार्यभार अधिक

Capricorn Tarot Card Horoscope 08 August:- The High Priestess की ऊर्जा मानसिक शांति के लिए धार्मिकता और आध्यात्मिकता की तरफ रुझान, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों को फायदा.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: धार्मिक गतिविधियों से मन में शांति, कार्य क्षेत्र में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने से कार्यभार अधिक
मकर राशि
file photo

व्यक्तिगत/Personal:- धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रियता से मन शांत रहेगा. घर की सुविधा से जुड़ी चीजों की खरीदारी हो सकती है.इस समय किसी को पैसा उधार ना दे वापस मिलने की स्थिति को लेकर उम्मीद नजर नहीं आ रही है. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाएं.भावुकता में आकर किसी से कोई वादा ना करें. बाद में वादा पूरा न होने के कारण सामने वाले का विश्वास आपसे हट सकता है. बच्चों की बातों में आकर आसपास के रहने वाले किसी व्यक्ति से विवाद होना परेशानी में डाल सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:- कार्यों को लेकर तनाव बढ़ सकता है. पारिवारिक व्यस्तता के चलते कार्य क्षेत्र में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण काफी कार्य पेंडिंग हो सकते हैं. सहयोगियों की मदद से इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे. प्रॉपर्टी की खरीद फ़रोख्त करने वाले लोगों के लिए समय जल्द ही बड़े अवसर लेकर आ सकता है. सही अवसर का चयन अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:- महिलाओं संबंधी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. पर्याप्त पानी पिए और समय पर सादा भोजन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पूर्व में किसी प्रतिफल का अच्छा परिणाम मिलने से उत्साहित होंगे. इस धनराशि का उपयोग मकान के नवीनीकरण में कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- किसी तीसरे व्यक्ति के आगमन से आपके अपने प्रिय मित्र से रिश्ते बिगड़ सकते हैं. सामने वालों की बातों में आकर आपकी बातों को अनसुना कर सकता है.

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