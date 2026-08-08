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Cancer Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के बदलते व्यवहार से आप हो सकते हैं काफी परेशान, पढ़ें अपना राशिफल

Cancer Tarot Card Horoscope 08 August: The Moon की ऊर्जा जीवन में आ रही परेशानियों को लेकर चिंतित, परिवार में किसी के विवाह को लेकर तनाव और कार्य क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखना का प्रयास लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के बदलते व्यवहार से आप हो सकते हैं काफी परेशान, पढ़ें अपना राशिफल
सामने वाले सभी के साथ बदतमीजी कर सकता है.
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Cancer Tarot Card Horoscope 08 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी परेशानी हो सकती है. सामने वाले की बढ़ती उम्र के कारण अच्छे विवाह प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे है. किसी करीबी संबंधी से अपनी परेशानी का सकते हैं कुछ पुराने कार्यों को लेकर चिंतित रहेंगे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें यदि कोई कार्य समय पर पूरा ना हो पा रहा है, तो व्यर्थ का तनाव न करें. 

व्यवसायिक/ Professional

रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव कर  व्यवस्था बनाए रखेंगे. नए और भरोसेमंद साझेदार के साथ पुराने संपर्कों को लेकर विचार विमर्श हो सकता है. बार-बार कार्यों में आ रही गड़बड़ी को लेकर चिंतित हो सकते हैं. अपने नए और पुराने सभी कार्यों का अवलोकन कर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. कुछ व्यावसायिक यात्राएं जल्दबाजी में करना पड़ सकती है. जिसके चलते पारिवारिक जीवन में तनाव पड़ सकता है. व्यावसायिक जीवन के तनाव का असर अपने वैवाहिक जीवन पर ना पड़ने दे. 

स्वास्थ्य/Health

गले में खराश के लगातार बने रहने से परेशानी हो सकती है. किसी बड़ी परेशानी की आशंका के चलते चिकित्सक से परामर्श लेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पिता के खराब स्वास्थ्य के चलते काफी खर्च हो सकता है. बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सक की सलाह पर स्थान परिवर्तन कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship

जीवनसाथी के बदलते व्यवहार से काफी परेशान हो सकते हैं. सामने वाले सभी के साथ बदतमीजी कर सकता है.

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