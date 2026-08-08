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Aries Tarot Card Rashifal: अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, निवेश के लिए अनुकूल है समय

Aries Tarot Card Horoscope 08 August: Knight of swords की ऊर्जा सही निर्णय लेकर अच्छी लाभ प्राप्ति की कोशिश, किसी की बातों में आकर गलतफहमी न बढ़ने देने की आवश्यकता और साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी और सतर्कता बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, निवेश के लिए अनुकूल है समय
जिससे गैस या एसिडिटी भी परेशान कर सकती हैं. 
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Aries Tarot Card Horoscope 08  August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें. अपने निजी कार्यों को समय पर पूरा करें.पारिवारिक पारिवारिक मामलों में सभी की राय लेकर सही निर्णय लें. संतान की गतिविधियों और शिक्षा को नजर अंदाज न करें.विवाह को लेकर परिजनों का जवाब बढ़ सकता है. अपने रुचियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे .स्वयं के लिए समय निकले. यात्रा के लिए समय अच्छा नहीं है. यात्रा को आगे के लिए स्थगित कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में पैसों से जुड़े काम व्यवस्थित होंगे. इस समय निवेश करना अच्छा रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छा बदलाव आ सकता है.किसी की बातों में आकर अपने फैसले में बदलाव न ले.साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी रखें.पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. छोटी-छोटी  गलतफहमियों को संबंधों के बीच जगह न बनाने दे. इससे व्यावसायिक और पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं.बड़े अधिकारियों के साथ किसी योजना को लेकर बहस ना करें. सामने वाले की योजना को समझने की कोशिश करें. फिर उसे लेकर अपने विचार दे सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health

बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन न करें. इससे पेट में भारीपन हो सकता है. जिससे गैस या एसिडिटी भी परेशान कर सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

यह समय निवेश के लिए फायदेमंद है. पैसे से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें. 

रिश्ते/Relationship

गैर जरूरी प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें. परिवार के माहौल को शांत बनाए रखें.

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