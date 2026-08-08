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Aquarius Tarot Card Rashifal: भावुक होकर निर्णय न लेने की कोशिश, यात्रा पर जाते समय कीमती सामान का ध्यान रखें

Aquarius Tarot Card Horoscope 08 August:- Knight of cups की ऊर्जा जीवन में बढ़ते तनाव से बाहर आकर संबंधों में सुधार लाने का प्रयास, पैसे के मामले में संबंधों को न बिगड़ने देने की कोशिश और बिना सोचे समझे किसी से वादा न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: भावुक होकर निर्णय न लेने की कोशिश, यात्रा पर जाते समय कीमती सामान का ध्यान रखें
कुंभ राशि
file photo

व्यक्तिगत/Personal:- परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच के कार्यों में सही तालमेल बनाए रखें. भावुक होकर कोई भी निर्णय न ले. यात्रा पर जाते समय अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें. बड़े लोगों की जरूरत का ख्याल रखें.छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत कर मानसिक तनाव दूर कर सकते हैं. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद ना करें. संबंधों के बीच में पैसों को ना लाएं. 

व्यवसायिक/ Professional:- नौकरी में लेकर जश्न मना सकते हैं. कार्य क्षेत्र का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा. व्यवसाय में नए अनुबंधों की प्राप्ति आर्थिक मजबूती देगी. पुराने और नए संपर्कों के साथ संबंध मजबूत बनाएं. छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवन में तनाव से आपके पारिवारिक और व्यावसायिक संबंध लोगों से बिगड़ सकते हैं. किसी की बातों को लेकर परेशान ना हो. कामकाजी महिलाएं घर और कार्य क्षेत्र में अच्छा तालमेल रखेंगी. 

स्वास्थ्य/Health:- ज्यादा तनाव के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं. तनाव को कम करने के लिए अपनी रुचि के कार्यों में ध्यान लगाए. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- पैसों के लेनदेन को सार्वजनिक ना करें.उधार दिए गए पैसे की वापसी का पूरा हिसाब रखें. 

रिश्ते/Relationship:- पति-पत्नी के बीच के झगड़ों में ना पड़े. सामने वाले के संबंधों के निजता बने रहने दे.

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