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Taurus Tarot Card: संवाद शैली से मिलेगी पहचान, आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी

Taurus Tarot Card Horoscope 7 July: Ace of swords की ऊर्जा कार्य क्षेत्र में नए और अनोखे आइडिया से प्रभाव, नए व्यवसाय में अपनी स्पष्ट भाषा शैली से लोगों पर अच्छा प्रभाव की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: संवाद शैली से मिलेगी पहचान, आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी
सही सोच और सही निर्णय आज आपको नई सफलता की ओर ले जा सकते हैं.

Taurus Tarot Card Horoscope 7 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और बेवजह की बातों से दूरी बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सोच, संवाद शैली और नए विचार वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में लेनदेन पूरी सावधानी और लिखित प्रमाण के साथ करें. रिश्तों में सोच-समझकर आगे बढ़ें और हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें.

व्यक्तिगत/Personal: अचानक से किसी रिश्तेदार से कोई नई बात सुनने को मिल सकती है. इस समय लोगों की फालतू बातों से दूर रहने का प्रयास करें. सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की जगह किसी नए कार्य को सिखाना बेहतर रहेगा.अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए. बेवजह की बहस बाजी से बचकर रहे. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ समय बिताकर उनके अनुभव और ज्ञानवर्धक बातें सीखने का अवसर प्राप्त होगा. 

व्यवसायिक/Professional: पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय चुनौती पूर्ण हो सकता है.आपके उच्च अधिकारी आपके अनोखे आइडिया से प्रभावित हो सकते हैं. अपने बोलचाल के तरीके में निखार लाने का प्रयास करें.सही शब्दों का चयन कर बात को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश मीटिंग में अच्छा प्रभाव डालेगी. भाषा में मर्यादा का ध्यान रखें.किसी नए व्यवसाय की शुरुआत से पूर्व नए संपर्क पर अपनी भाषा शैली से प्रभाव डाल सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: व्यर्थ के तनाव और चिंता से बचने के लिए मोबाइल और अन्य गैजेट से थोड़ी दूरी बनाए रखें. रात के समय अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत  तनावमुक्त रख सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसे के लेनदेन लिखा पढ़ी जरूर करें. गरीबी संबंधियों में पैसे का लेनदेन रिश्ते को बिगाड़ सकता है. 

रिश्ते/Relationship: किसी नए व्यक्ति के स्वभाव की कड़वाहट अचंभित कर सकती है.सामने वाले के साथ आगे रिश्ते ना रखने की बात पर विचार करेंगे.

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