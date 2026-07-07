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Gemini Tarot Card: दूसरों की बातों पर अति विश्वास ना करें, आर्थिक मामलों में रखें सतर्कता

Gemini Tarot Card Horoscope 7 July: The High Priestess की ऊर्जा कुछ समय अंतराल कार्यों और विचारों का आत्ममंथन करने की जरूरत, लोगों को अपनी सोच पर हावी न होने देने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मिथुन राशि के बारे में.

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Gemini Tarot Card: दूसरों की बातों पर अति विश्वास ना करें, आर्थिक मामलों में रखें सतर्कता
सकारात्मक सोच आज आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.

Gemini Tarot Card Horoscope 7 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज आत्मविश्वास के साथ विनम्रता बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी बरतना जरूरी होगा. आध्यात्मिक सोच और आत्ममंथन मानसिक तनाव कम करने में मदद करेंगे. परिवार और पुराने रिश्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न और संबंध मजबूत होंगे.

व्यक्तिगत/Personal: व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ खास लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. इस समय आपके किए गए प्रयासों से सामने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं. कभी-कभी अतिआत्मविश्वास और अहंकार कार्यों में कुछ रुकावट उत्पन्न कर सकता है.अपनी सोच में बदलाव लाएं. अपने कार्यों का आत्म मंथन करें.इस समय दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास ना करें. अपने गलतियां से सबक लेकर उसे भविष्य में न दोहराने का प्रयास करें.

व्यवसायिक/Professional: व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्तता भर सकती है लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्य की अधिकता के चलते बढ़ते तनाव से सुकून पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपको किसी बड़े पद या परियोजना की जिम्मेदारी सौंपने की  चर्चा हो सकती है.इस समय व्यक्तिगत कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ समय कार्यों से अवकाश ले सकते हैं. अपने कार्यों को किसी विश्वसनीय सहयोगी के भरोसे छोड़ सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत मधुमेह की आशंका हो सकती है.चिकित्सक की सलाह पर कुछ जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: कार्य क्षेत्र के सभी आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी रहने के कारण पैसों के लेनदेन में सावधानी रखना आवश्यक है.

रिश्ते/Relationship: पुराने मित्रों और सगे संबंधियों से समय-समय पर मुलाकात करते रहना रिश्तो में नवीनता बनाए रखता है.

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