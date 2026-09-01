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Scorpio Tarot Card Rashifal: आर्थिक मदद के मामले में सोच-समझकर उठाएं कदम, व्यक्तित्व में सुधार लाना जरुरी

Scorpio Tarot Card Horoscope 01 September: Six of pentacles की ऊर्जा पैसों के लेनदेन के मामले में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता अपनी क्षमता से अधिक उधार देने से बचने का प्रयास और व्यवसाय में सभी के साथ मुनाफे का हिस्सा बांटने की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: आर्थिक मदद के मामले में सोच-समझकर उठाएं कदम, व्यक्तित्व में सुधार लाना जरुरी
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 01 September 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: परिवार मामलों को लेकर आर्थिक मदद देने या लेने दोनों की स्थिति बन सकती है. इस समय अपने विचारों पर नियंत्रण रखें. जीवन में आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तित्व में सुधार लाने का प्रयास करें. किसी जरूरतमंद की मदद करते समय अपनी क्षमता का ध्यान अवश्य रखें. बिना कार्य की गंभीरता समझे किसी से कार्य सम्बन्धी वादा ना करें. दूसरों पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई की जांच पड़ताल जरूर करें. बेवजह लोगों से ना उलझे. 

व्यवसायिक/ Professional:

वित्त संबंधी विभागों से जुड़े लोगों को पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. इस समय अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. पैसों को लेते और लेते समय सावधानी रखें. हिसाब किताब में गड़बड़ी आपकी बनी बनाई साख को खराब कर सकती है. व्यवसाय में अपने साझेदार के साथ मुनाफा बांट सकते हैं. कार्यस्थल पर वेतन बढ़ाने या इंसेंटिव को लेकर चर्चा करेंगे. अपने कार्य और कौशल का सही पारिश्रमिक मांगने में हिचकिचाएं नहीं. 

स्वास्थ्य/Health:

चीखने चिल्लाने के कारण गले में खराश बढ़ सकती है. इस समय शांत रहकर गले को आराम दें. गुनगुने पानी से गरारे भी कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी पुराने भुगतान का हिस्सा मिलने से प्रसन्न होंगे. परिवार में सदस्यों के साथ खरीदारी कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

पैसों के लेनदेन को लेकर रिश्ते में उलझन ना आने दे. पैसों को रिश्ते से दूर रखना बेहतर है.

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