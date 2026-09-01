Sagittarius Tarot Card Rashifal: परिवार में आएगी खुशहाली, जीवन में आगे बढ़ाने के विकल्प आ सकते हैं सामने

Sagittarius Tarot Card Horoscope 01 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: बच्चों के व्यवस्थित दिनचर्या और सकारात्मक सोच से संतोष मिलेगा. सामाजिक कार्यों में परिवार के किसी सदस्य का सक्रिय योगदान हो सकता है. जिससे उसकी राजनीति में प्रवेश की संभावना बन सकती है. इस सूचना से हर्ष के साथ थोड़ी चिंता हो सकती है. परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह पर छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं. परिवार की महिलाएं इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे ले जाने का विश्वास रख सकती हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

जीवन में आगे बढ़ाने के अनेक विकल्प सामने आ सकते हैं. इस स्थिति में सभी विकल्पों के परिणामों पर अच्छे से सोच विचार करें. गलत विकल्प का चयन न करें. सही विकल्प में मेहनत अधिक लगेगी, किंतु प्रतिफल भी अच्छा लाभ लेकर आएगा. इस बात पर विश्वास हो सकता है. किसी सहयोगी के निजी बातों को लेकर सामने वाले से विवाद हो सकता है. इस समय अपनी गलती की माफी मांग लेना आपके हित में रहेगा. अपनी गलत बातों को लेकर शर्मिंदा हो सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:

खानपान की आदतों में बदलाव लाए. वक्त बे वक्त के भोजन की जगह, सही समय पर भोजन करना दिनचर्या को बेहतर बनाएगा.

आर्थिक स्थिति/Finance:

छोटी-छोटी बचत कर मनचाही यात्रा पर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं. इस बात से मन उत्साहित रहेगा.

रिश्ते/Relationship:

विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ ज्यादा घुलने-मिलने से बचे. इससे वैवाहिक जीवन में गलतफहमी पैदा हो सकती है .