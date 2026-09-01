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Capricorn Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में नए ऑर्डर के मिलने की संभावना, पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी से बचें

Capricorn Tarot Card Horoscope 01 September: Five of pentacles की ऊर्जा पैसों के लेनदेन और हिसाब किताब के मामले में जल्दबाजी से बचने का प्रयास,व्यवसाय में नए ऑर्डर मिलने से राहत और कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय नुकसानदायक होने की स्थिति की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में नए ऑर्डर के मिलने की संभावना, पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी से बचें
मकर राशि का टैरो राशिफल
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Capricorn Tarot Card Horoscope 01 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: घर के लिए आवश्यक सामान खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता का ध्यान अवश्य रखें. पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें. दूसरों की राय पर आर्थिक निर्णय न लें. किसी पड़ोसी के साथ किसी विवादित संपत्ति पर हक के चलते विवाद हो सकता है. इस विवाद के चलते मामले की कोर्ट कचहरी तक जाने की संभावना बन सकती है. आपसी बातचीत कर विवाद को आपस में सुलझाना बेहतर रहेगा, अन्यथा बाद में प्राप्त परिणामों से नुकसान हो सकता है. अपनी जिद को परिवार के हित के ऊपर ना रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में नए ऑर्डर के मिलने की संभावना से उत्साहित हो सकते हैं. कार्य स्थल पर चल रही गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए रखें. व्यवसाय से संबंधित योजनाओं को दूसरों के साथ साझा ना करें. पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी होने पर हिसाब किताब की अच्छे से जांच पड़ताल करें. कार्य स्थल की गोपनीय बातों को परिवार के किसी सदस्य से साझा ना करें. अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की बातों की गोपनीयता बनाए रखें. किसी की जरूरत से ज्यादा करीब आने पर संदेह हो सकता है. सामने वाले की मंशा जानने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health:

पानी में भीगने के कारण गले में खराश के साथ बुखार भी हो सकता है. संभव है, कि सर्दी जुकाम की स्थिति भी बन सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों को लेकर पति-पत्नी में तनाव हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर कंजूसी की आदत सामने वाले को चिढ़ा सकती है.

रिश्ते/Relationship:

जीवन में आ रही परेशानियों को परिजनों के साथ साझा करें. बातें छुपाने से परेशानियां कम नहीं होती है.

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