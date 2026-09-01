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Aquarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में मतभेद से बचें, धैर्य और संयम बनाए रखना जरुरी

Aquarius Tarot Card Horoscope 01 September: The Lovers की ऊर्जा प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की जिद, कुछ लोगों के अनुभव अलग होने से सफलता में संदेह और अपने प्रयासों को मजबूत बनाने की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में मतभेद से बचें, धैर्य और संयम बनाए रखना जरुरी
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
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Aquarius Tarot Card Horoscope 01 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: अपने प्रिय से विवाह की बात परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. संभव: इस मामले में जिद करने की आवश्यकता पड़े. परिवार के सभी सदस्य  विजातीय विवाह की बात को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे हैं. इस समय अपना धैर्य और संयम बनाए रखें. बेवजह की बहस बाजी से बचे. कोशिश करें, कि परिवार का माहौल शांत और आराम दायक बना रहे. बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. संतान के सवालों का जवाब देने की कोशिश करें. 


व्यवसायिक/ Professional:

संभव है, कि कुछ लोगों का अनुभव कार्यक्षेत्र के कॉर्पोरेट व्यवहार के अनुरूप न हो. इसके बावजूद उनके कार्यों में कमी निकालना आसान नजर नहीं आता. आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम और समझदारी से किए गए प्रयास लाभदायक साबित हो सकते हैं. किसी  बड़ी परियोजना का हिस्सा बनने को मंजूरी मिल सकती है. अपने प्रयासों में कमी ना आने दें. किसी बड़ी समस्या के आने पर समाधान ढूंढने का प्रयास करें. पीछे कदम हटाना आपकी सफलता को कम कर सकता है.

स्वास्थ्य/Health:

लंबे समय तक बैठकर कार्य करने के कारण हो रही समस्याओं को अनदेखा न करें. समय-समय पर चिकित्सक से जांच जरूर करवाते रहना चाहिए. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अनावश्यक खर्चों को सीमित करें और आवश्यक खर्चों को उनकी उपयोगिता के आधार पर बजट में शामिल करें. 

रिश्ते/Relationship:

इस समय रिश्तो में स्वार्थ अधिक और प्रेम कम नजर आ रहा है. ऐसे रिश्तों से दूरी बना सकते हैं.

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