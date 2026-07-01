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Virgo Tarot Card: छोटे बच्चे की किलकारी की सूचना, सरकारी कार्य में किसी अधिकारी से उलझनें से परेशानी

Virgo Tarot Card Horoscope 1 July: The Chariot की ऊर्जा व्यर्थ में लोगों से उलझने की आदत से दूरी, कार्य क्षेत्र में ईर्ष्यालु सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर और व्यावसायिक, पारिवारिक गतिविधियों में हमेशा सक्रियता बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card: छोटे बच्चे की किलकारी की सूचना, सरकारी कार्य में किसी अधिकारी से उलझनें से परेशानी
कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगी की ईर्ष्या से सावधान रहने.

Virgo Tarot Card Horoscope 1 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal:- जीवन की कठिन परिस्थितियों में बड़े लोगों का आशीर्वाद कवच का काम करता नजर आ सकता है. अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का प्रयास सफल होता नजर आएगा. घर में छोटे बच्चों की किलकारी से जुड़ी सूचना मिलने से उत्साह का माहौल रहेगा. इस समय कार्यों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जल्द ही सभी कार्यों में शांतिपूर्वक ढंग से सफलता प्राप्त हो सकती है. इस समय ईश्वर पर विश्वास और आस्था बनाए रखें. अपने महत्वपूर्ण चीजों की सुरक्षा स्वयं करें. बेवजह तनाव लेना या गुस्सा करना उचित नहीं है, इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:- व्यवसाय या कार्य क्षेत्र की सभी गतिविधियों में अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखें. संपत्ति की खरीद फ़रोख्त और और नए निर्माण से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. सरकारी कार्य में किसी अधिकारी से उलझना आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकता है. अपने लिए गए महत्वपूर्ण मिलने पर पुनः विचार कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगी आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं. उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. आपकी जरा सी भी गलती सामने वालों को आपके खिलाफ साजिश करने का अवसर प्रदान कर सकती है. थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. 

स्वास्थ्य/Health:- कब्ज और गैस से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार कर सकते हैं. खानपान को लेकर लापरवाही ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- नए मकान की खरीदी के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. अपने पुराने धन निवेश को पुनः नई योजना में निवेशित करने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- काफी समय बाद प्रिय मित्र से मुलाकात मन को उत्साहित कर देगी. मित्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे.

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